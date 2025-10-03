PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizei bekämpft Hauptunfallursache "Überhöhte Geschwindigkeit" Rund 10 Prozent fuhren zu schnell

Kreis Borken (ots)

105 km/h statt der maximal erlaubten 50 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Auto über die Dinxperloer Straße in Bocholt. Auf den "Temposünder" kommen nun erhebliche Konsequenzen zu, denn das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle eingerichtet. Nicht nur da: In den zurückliegenden Tagen erfassten die Mitarbeiter an 17 Stellen im Kreis Borken das Tempo von insgesamt 7.505 Fahrzeugen. Rund zehn Prozent davon überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Das schlägt sich nieder in 143 Ordnungswidrigkeitsverfahren und 624 Verwarngeldern. Zu besonders gravierenden Überschreitungen kam es neben dem genannten Fall an folgenden Stellen: Nordkreis - außerorts mit 109 bei maximal erlaubten 70 km/h auf der L 560 in Ahaus. Südkreis - innerorts mit 83 statt maximal erlaubten 50 km/h in Raesfeld-Erle auf der Marienthaler Straße. Überhöhte Geschwindigkeit und Raserei zählen nach wie vor auch im Kreis Borken zu den Hauptunfallursachen und führen immer wieder - auch bei unbeteiligten Verkehrsteilnehmern - zu schweren Unfallfolgen. Zur Bekämpfung und Verhinderung dieser Unfälle setzt der Verkehrsdienst seine Messungen auch in der nächsten Woche fort.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 14:50

    POL-BOR: Legden - Nach Unfall geflüchtet

    Legden (ots) - Unfallort: Legden, Haulingort; Unfallzeit: zwischen 01.10.2025, 23.58 Uhr und 02.10.2025, 07.00 Uhr; Nach einem Unfall geflüchtet ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Legden in der Bauerschaft Haulingort. Er hatte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 23.55 Uhr und 07.00 Uhr, den Eingangsbereich einer Gaststätte stark beschädigt. Er entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 14:48

    POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Blücherstraße; Unfallzeit: 02.10.2025, zwischen 07.05 Uhr und 07.25 Uhr; Nach einem Unfall geflüchtet ist ein unbekannter Autofahrer an der Blücherstraße in Bocholt. Auf dem Parkplatz eines Friedhofes hatte er am Donnerstagmorgen zwischen 07.05 Uhr und 07.25 Uhr einen roten Skoda angefahren und im hinteren rechten Bereich beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 14:46

    POL-BOR: Gronau-Epe - Mit Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen

    Gronau (ots) - Als folgenreich sollte sich der Besuch eines Volksfestes in Gronau-Epe für einen 36-Jährigen herausstellen. Der Mann war am Sonntag ins Visier der Polizei geraten, weil er im Verdacht stand, abends im alkoholisierten Zustand einen anderen Besucher geschlagen zu haben. Die Beamten brachten den Tatverdächtigen zur Verhinderung weiterer Straftaten ins ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren