POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Blücherstraße;
Unfallzeit: 02.10.2025, zwischen 07.05 Uhr und 07.25 Uhr;
Nach einem Unfall geflüchtet ist ein unbekannter Autofahrer an der Blücherstraße in Bocholt. Auf dem Parkplatz eines Friedhofes hatte er am Donnerstagmorgen zwischen 07.05 Uhr und 07.25 Uhr einen roten Skoda angefahren und im hinteren rechten Bereich beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Schadenshöhe beträgt circa mehrere Tausend Euro.
Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell