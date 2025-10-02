Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Blücherstraße;

Unfallzeit: 02.10.2025, zwischen 07.05 Uhr und 07.25 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein unbekannter Autofahrer an der Blücherstraße in Bocholt. Auf dem Parkplatz eines Friedhofes hatte er am Donnerstagmorgen zwischen 07.05 Uhr und 07.25 Uhr einen roten Skoda angefahren und im hinteren rechten Bereich beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Schadenshöhe beträgt circa mehrere Tausend Euro.

Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell