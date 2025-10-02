Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Mit Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen

Gronau (ots)

Als folgenreich sollte sich der Besuch eines Volksfestes in Gronau-Epe für einen 36-Jährigen herausstellen. Der Mann war am Sonntag ins Visier der Polizei geraten, weil er im Verdacht stand, abends im alkoholisierten Zustand einen anderen Besucher geschlagen zu haben. Die Beamten brachten den Tatverdächtigen zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam, wo er sich weiter aggressiv verhielt. Beim Überprüfen seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 36-Jährigen ein europäischer Haftbefehl vorliegt. Am Montag wurde dem Tatverdächtigen beim Amtsgericht Gronau der Haftbefehl verkündet; er kam in eine Justizvollzugsanstalt. (to)

