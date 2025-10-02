Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Nach Unfall geflüchtet

Legden (ots)

Unfallort: Legden, Haulingort;

Unfallzeit: zwischen 01.10.2025, 23.58 Uhr und 02.10.2025, 07.00 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Legden in der Bauerschaft Haulingort. Er hatte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 23.55 Uhr und 07.00 Uhr, den Eingangsbereich einer Gaststätte stark beschädigt. Er entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden an einer dortigen Überdachung und am Grundstückszaun der Eigentümer. Der Schaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell