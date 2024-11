Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Polizei stoppt alkoholisierten Radler mit fremden Fahrrad (09.11.2024)

Tuttlingen (ots)

In den frühen Morgenstunden am Samstag hat die Polizei in Tuttlingen einen stark alkoholisierten Radfahrer gestoppt, der in der Zeughausstraße in Schlangenlinien auf dem Gehweg unterwegs war. Trotz mehrfacher Aufforderungen anzuhalten und vom Fahrrad abzusteigen, beschleunigte der 26-jährige Mann seine Fahrt und versuchte, sich über den Gehweg in die Bismarckstraße der Kontrolle zu entziehen. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der Radfahrer schließlich an der Kreuzung Möhringer Straße / Bismarckstraße angehalten werden.

Bei der Überprüfung stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille, weshalb er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Bei der Durchsuchung des 26-Jährigen fanden die Polizisten zudem ein Tütchen mit Cannabis auf.

Damit nicht genug, äußerte der junge Mann, das an einer Brücke abgestellte unverschlossene fremde Fahrrad einfach mitgenommen und für den Heimweg genutzt zu haben.

Neben einer Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt, muss er sich auch noch wegen der unbefugten Ingebrauchnahme des Fahrrads verantworten.

