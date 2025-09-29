LPI-J: Erst Schlüssel und dann Kleidung gestohlen
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Zöllnitz: Zwei Frauen waren am Sonntag zum Tageswellness. Hierzu verstauten sie ihre Sachen in einen Spint und lagerten die Schlüssel in einer mitgeführten Tasche. Im Laufe des Tages eignete sich ein Unbekannter die Schlüssel widerrechtlich an und begibt sich zu den Spinten. Aus diesen entwendete der Täter die Bekleidung im Wert von knapp 90,- Euro. Mitsamt der Beute und den Schlüsseln entfernte sich der Langfinger dann vom Ort. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.
