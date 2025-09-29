LPI-J: Einbruch in Tiefgarage
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Neuengönna: Wie Zeugen am Sonntagvormittag feststellen mussten, waren unbekannte Langfinger in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses zugegen. Der oder die Täter verschafften sich widerrechtlich Zugang zur Garage und eigneten sich drei E-Bikes im Wert von über 10.000,- Euro an. Im Anschluss entfernten sich die Täter mitsamt ihrer Beute unerkannt. Die Ermittlungen zur Tat und den Tätern dauern derzeit an.
