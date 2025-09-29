PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Tiefgarage

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Neuengönna: Wie Zeugen am Sonntagvormittag feststellen mussten, waren unbekannte Langfinger in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses zugegen. Der oder die Täter verschafften sich widerrechtlich Zugang zur Garage und eigneten sich drei E-Bikes im Wert von über 10.000,- Euro an. Im Anschluss entfernten sich die Täter mitsamt ihrer Beute unerkannt. Die Ermittlungen zur Tat und den Tätern dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

