LPI-J: Kellereinbruch in Zwätzen
Jena (ots)
Einen aufgebrochenen Keller musste Sonntagnachmittag ein Anwohner der Kreuzgase feststellen. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt zum Haus und in der Folge zum Keller verschafft. Aus diesem entwendeten der oder die Täter ein E-Bike und entfernten sich mit ihrer Beute unerkannt. Nach erfolgter Tatortaufnahme wurden die Ermittlungen eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell