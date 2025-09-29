PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Granatenfund in Maua

Jena (ots)

Beim sonntäglichen Spaziergang fiel einem Zeugen ein Gegenstand auf, welcher einer alten Handgranate sehr ähnlich sah. Daraufhin informierte er die Polizei und lotste diese im die Straße Im Semmicht. Wie sich herausstellte, handelte es sich tatsächlich um eine Granate, welche augenscheinlich nicht mehr funktionsfähig war. Eine Spezialfirma wurde kontaktiert, welche sich des Gegenstandes annahm. Es handelte sich augenscheinlich um Übungsmunition, von welcher kein Gefahrenmoment ausging.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

