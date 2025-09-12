Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Räuberischer Diebstahl am Alten Postweg

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es in einem Supermarkt am Alten Postweg zu einem räuberischen Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat gegen 16:40 Uhr ein 37-jähriger Mann den Supermarkt und nahm mehrere Flaschen alkoholischer Getränke an sich. Ohne diese zu bezahlen, versuchte er, den Kassenbereich zu passieren und den Markt zu verlassen.

Ein aufmerksamer Mitarbeiter sprach den Mann auf sein Verhalten an. Daraufhin reagierte der Tatverdächtige sofort aggressiv: Er griff dem Angestellten ins Gesicht und beschädigte dabei dessen Brille. Im weiteren Verlauf schlug er mehrfach um sich und versuchte, sich der Situation durch Flucht zu entziehen. Nur durch das gemeinsame Einschreiten mehrerer Mitarbeiter konnte der Mann überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Hierbei wurde ein Sicherheitsmitarbeiter verletzt. Zudem bedrohte der 37-Jährige die Anwesenden massiv und beleidigte diese.

Auch beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten zeigte sich der Mann uneinsichtig und respektlos. Er beleidigte die eingesetzten Polizisten mehrfach und erhielt zunächst einen Platzverweis. Da er diesem nicht nachkam und weiterhin äußerst aggressiv auftrat, musste er in Gewahrsam genommen werden.

Gegen den 37-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren, unter wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung, eingeleitet. (1091290)

