Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Drei Verkehrsunfälle in einer Nacht - Autofahrerin mit über drei Promille kontrolliert

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht kam es im Stadtgebiet Oldenburg gleich zu drei Verkehrsunfällen, die allesamt von derselben Fahrerin verursacht wurden. Die 35-jährige Oldenburgerin stand unter Alkoholeinfluss und konnte durch die Polizei gestellt werden.

Kurz nach 2 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass es im Bereich der Bümmersteder Tredde zu einem Verkehrsunfall gekommen sei. Dort war ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel beschädigt worden.

Noch während die Beamten auf dem Weg zum ersten Unfall waren, ging eine weitere Meldung ein: In der Klingenbergstraße war ein Auto zunächst mit einer Straßenlaterne und wenig später mit einem Verkehrsschild kollidiert. Durch die Zusammenstöße verlor das Fahrzeug Teile seiner Front sowie das vordere Kennzeichen.

Kurze Zeit später konnten Einsatzkräfte den beschädigten Nissan in der Bahnhofsallee fahrend antreffen und anhalten. Am Steuer saß eine 35-jährige Oldenburgerin. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille.

Die Frau wurde darauf zur Dienststelle gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Da sie über Schmerzen durch die Unfälle klagte, wurde sie anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen die Fahrerin wurden mehrere Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unfallflucht eingeleitet. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, der Nissan musste abgeschleppt werden.(1087309)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

