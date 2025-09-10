Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Mülltonnenbrand im Mittelweg - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Am späten Dienstagabend, kurz vor Mitternacht, wurde der Polizei gemeldet, dass der Mülltonnenplatz eines Mehrfamilienhauses im Mittelweg in Brand geraten war.

Beim Eintreffen der ersten Streifenwagen hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Mehrere Papiermülltonnen sowie die Mülltonnenumhausung wurden durch das Feuer zerstört. Ein Übergreifen des Feuers konnte jedoch verhindert werden.

Mehrere Anwohner teilten der Polizei mit, unmittelbar vor der Entdeckung des Brandes einen lauten Knall gehört zu haben. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann daher derzeit nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1082423)

