POL-PIKUS: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Waldmohr (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag auf der L 355 von der Anschlussstelle Waldmohr kommend in Fahrtrichtung Schönenberg-Kübelberg. Ein 40-jähriger Fahrzeugführer kam mit vier weiteren Fahrzeuginsassen aus bisher ungeklärten Gründen in einer dortigen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen dortigen Baum. Letztendlich kam das Fahrzeug im Straßengraben zum Stehen. Da der Baum von dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn ragte, musste dieser durch die Feuerwehr beseitigt werden. Der Fahrer sowie zwei weitere Insassen blieben unverletzt. Die Ermittlungen zu der Unfallursache laufen.|pikus

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell