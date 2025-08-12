Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Tödliche Kollision zwischen Pkw und Zug

Kusel (ots)

Am Dienstagmittag kollidierten an dem unbeschrankten Bahnübergang "Zum Metternachshof" aus noch ungeklärter Ursache ein Auto und ein Zug. Eine 16-jährige Mitfahrerin im Pkw starb bei dem Unfall, drei weitere Fahrzeug-Insassen wurden schwer verletzt.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen kam es gegen 12:30 Uhr zu dem schweren Unfall. Im dem Auto befanden sich zu diesem Zeitpunkt eine 51-jährige Fahrerin, eine 48-jährige Mutter und ihre beiden 13 und 16 Jahre alten Töchter. Die Schwerverletzten wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht.

Die Regionalbahn von Kusel nach Kaiserslautern war bei dem Unfall mit rund 20 Personen besetzt. Sie sind nach aktuellen Erkenntnissen nicht verletzt. Die Fahrgäste wurden aus dem Zug evakuiert und betreut. Sie konnten mittlerweile die Unfallstelle verlassen.

Vor Ort sind Kriseninterventionsteams, Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Bundes- und Landespolizei im Einsatz.

Die Ermittlungen zum Unfall dauern aktuell an. Die Bahnstrecke ist gesperrt. |erf

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell