PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Drei Verletzte bei Unfall im Gegenverkehr

POL-PIKUS: Drei Verletzte bei Unfall im Gegenverkehr
  • Bild-Infos
  • Download

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

Bei einem Unfall im Gegenverkehr wurden am Mittwochvormittag drei Personen leicht verletzt.

Eine 40-jährige Autofahrerin fuhr über die Landesstraße 355 von Waldmohr in Richtung Schönenberg-Kübelberg. Der 51-jährige Fahrer eines Transporters hatte soeben den Kreisverkehr verlassen und fuhr der 40-jährigen entgegen. Aus noch ungeklärten Gründen kam die Frau mit ihrem Renault in den Gegenverkehr. Obwohl der 51-jährige noch eine Vollbremsung einlegte, konnte der Unfall nicht verhindert werden.

Bei der Kollision wurden drei Personen leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Zur Durchführung der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen die 40-jährige Unfallverursacherin eingeleitet.|li

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren