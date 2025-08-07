Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Drei Verletzte bei Unfall im Gegenverkehr

Bild-Infos

Download

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

Bei einem Unfall im Gegenverkehr wurden am Mittwochvormittag drei Personen leicht verletzt.

Eine 40-jährige Autofahrerin fuhr über die Landesstraße 355 von Waldmohr in Richtung Schönenberg-Kübelberg. Der 51-jährige Fahrer eines Transporters hatte soeben den Kreisverkehr verlassen und fuhr der 40-jährigen entgegen. Aus noch ungeklärten Gründen kam die Frau mit ihrem Renault in den Gegenverkehr. Obwohl der 51-jährige noch eine Vollbremsung einlegte, konnte der Unfall nicht verhindert werden.

Bei der Kollision wurden drei Personen leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Zur Durchführung der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen die 40-jährige Unfallverursacherin eingeleitet.|li

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell