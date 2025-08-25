PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PIKUS: Schmerzhaftes Ausweichmanöver

Dittweiler (Kreis Kusel) (ots)

Ein Konflikt zwischen E-Scooter und Pkw führt zu Verletzungen. Am Sonntag, 24.08.2025, 15.26 Uhr fuhr ein 14jähriger Junge mit einem schwarzen E-Scooter in der Dunzweilerstraße. Aus der Römerstraße bog ein schwarzer Pkw in die Dunzweilerstraße ab und geriet dabei auf die Fahrspur des Jugendlichen. Der junge Mann konnte gedankenschnell ausweichen. Hierbei kam er zu Fall und zog sich Prel-lungen und Schürfwunden zu. Möglicherweise verhinderte der getragene Sturzhelm Schlimmeres. Das abbiegende Fahrzeug setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Beim flüchtenden Fahrzeug dürfte es sich um einen schwarzen Pkw, vermutlich der Marke Renault, gehandelt haben. Es sei ein etwas größeres Fahrzeug gewesen, mög-licherweise ein Kombi und trug SLS-Kennzeichen. Das Fahrzeug sei von einer blon-den Frau, Anfang bis Mitte 30 gefahren worden. Sie habe nackenlanges Haar. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, wende sich bitte an die Polizeiwa-che Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 0631 - 369-14799 bzw. die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Sachbearbeiter Verkehr
Sascha Heidenreich, PHK
Telefon: 0631 - 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/pi.kusel

