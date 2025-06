Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Überschlag: Fahrerin befreite sich über Beifahrerseite

Mechernich-Antweiler (ots)

Eine 23-Jährige aus Duisburg befuhr am Donnerstag um 15.35 Uhr mit ihrem Pkw die Landstraße 11. In einer Rechtskurve geriet sie auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen. Der Pkw überschlug sich auf der Fahrbahn und kam auf der linken Fahrzeugseite am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand.

Die 23-Jährige konnte über die Beifahrertür den Pkw verlassen. Sie verletzte sich bei dem Unfall und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Bei dem Verkehrsunfall wurde ein Telefonmast beschädigt.

