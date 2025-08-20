POL-PIKUS: Frontalzusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Erdesbach (Kreis Kusel) (ots)

Auf der B420 zwischen Erdesbach und Ulmet kommt es am Abend zu einem
Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Gegen 19:40 Uhr befuhr nach
bisherigen Erkenntnissen ein Motorradfahrer die B420 aus Richtung
Kusel kommend und stieß auf Höhe der Einmündung nach Ulmet mit einem
entgegenkommenden Pkw-Fahrer zusammen. Der 63-Jährige Kradfahrer
wurde schwerstverletzt mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus
geflogen. Der 46-Jährige Insasse des Kleinwagens wurde leicht
verletzt und musste ebenfalls im Krankenhaus medizinisch behandelt
werden. Die Unfallursache ist bislang unklar. Zur Klärung des
Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die B420 ist aktuell
noch voll gesperrt. Die Feuerwehren Erdesbach, Ulmet und Altenglan
sind neben dem Rettungsdienst ebenfalls im Einsatz und unterstützten
die Maßnahmen vor Ort.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten
sich bei der Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 0631-36914499
zu melden.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

