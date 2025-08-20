POL-PIKUS: Frontalzusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad

Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

Auf der B420 zwischen Erdesbach und Ulmet kommt es am Abend zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Gegen 19:40 Uhr befuhr nach bisherigen Erkenntnissen ein Motorradfahrer die B420 aus Richtung Kusel kommend und stieß auf Höhe der Einmündung nach Ulmet mit einem entgegenkommenden Pkw-Fahrer zusammen. Der 63-Jährige Kradfahrer wurde schwerstverletzt mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 46-Jährige Insasse des Kleinwagens wurde leicht verletzt und musste ebenfalls im Krankenhaus medizinisch behandelt werden. Die Unfallursache ist bislang unklar. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die B420 ist aktuell noch voll gesperrt. Die Feuerwehren Erdesbach, Ulmet und Altenglan sind neben dem Rettungsdienst ebenfalls im Einsatz und unterstützten die Maßnahmen vor Ort. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 0631-36914499 zu melden.

