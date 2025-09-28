Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation des ID Jena vom 28.09.2025

Polizisten angegriffen

Am Sonntagmorgen gegen 00:30 Uhr sollte eine verdächtige Person in Jena Winzerla durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Um sich der Kontrolle zuentziehen, flüchtete der 42-jährige Mann mit seinem E-Scooter. Auf Höhe der Anna-Siemsen-Str. Konnte der flüchtige Mann durch die handelnden Beamten angehalten werden. In diesem Augenblick griff der Mann die Polizisten dirtekt an. Er musste zu Boden gebracht und mit Handschellen fixiert werden. Erst dadurch konnte dessen Handeln beendet werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Entsprechende Starfanzeigen bezüglich Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und einer Trunkenheitsfahrt wurden gefertigt. Die Ermittlungen laufen.

Polizist aggressiv beleidigt

Gegen 16:00 Uhr kam es am Samstag Nachmittag dem 27.09.2025 auf einem kleinen Parkplatz in der Nähe des Jenaer Stadions zu aggressiven Beleidigungen eines Polizeibeamten. Eine Streifenbesatzung befand sich gerade bei einer Verkehrsunfallaufnahme, als der unbeteiligte Tatverdächtige mit seinem PKW vor Ort kam. Augenscheinlich fühlte sich der 69- jährige in seiner Bewegungsfreiheit durch die Unfallaufnahme eingeschrenkt. Er beleidigte die eingestzten Polizeibeamten mehrfach mit unterschiedlichen Worten und wurde nach und nach immer aggresiver in seinem Auftreten. Unter anderem nutze er den Satz:"Ich rede nicht mit Bullenschweinen, ich rede nur mit Menschen!" Da die Situation zu eskalieren drohte, versuchten sogar unbeteiligte Bürger beruhigend auf den Tatverdächtigen einzureden. Durch weitsichtige und deeskalirende Kommunikation der eingesetzten Beamten, konnte eine körperliche Auseinandersetzung vermieden werden.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Bei routinemäßigen Kontrollen im Straßenverkehr sind am Wochende vom 26.09.25 bis zum 28.09.25, im Bereich des Inspektionsdienstes Jena sieben Personen unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln, im öffentlichen Straßenverkehr durch Polizeibeamte angetroffen worden. Der 54-Jährige Fahrer eines PKW verursachte unter dem Einfluss von Alkohol einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Atemalkohltest ergab am Samstag Abend gegen 19:43 Uhr in der Nähe des Stadions in Jena einen Wert von 1,52 Promille.

