Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Aachweg/Albert-Ten-Brink-Straße - Radfahrer verletzt (04.02.2025)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall an der Einmündung des Aachweg auf die Albert-Ten-Brink-Straße am Dienstagvormittag verletzt worden. Eine 81-Jährige fuhr vom Aachweg kommend auf die Albert-Ten-Brink-Straße, übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten 71 Jahre alten Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Mann stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell