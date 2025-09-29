PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad aus Keller gestohlen

Jena (ots)

Widerrechtlich Zutritt verschafft haben sich Unbekannte zu einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Stauffenbergstraße. Der oder die Unbekannten entwendeten dann ein dort abgestelltes Mountainbike der Marke Giant im Wert von gut 1.000,- Euro und entfernten sich samt Beute unerkannt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 09:30

    LPI-J: Kellereinbruch in Zwätzen

    Jena (ots) - Einen aufgebrochenen Keller musste Sonntagnachmittag ein Anwohner der Kreuzgase feststellen. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt zum Haus und in der Folge zum Keller verschafft. Aus diesem entwendeten der oder die Täter ein E-Bike und entfernten sich mit ihrer Beute unerkannt. Nach erfolgter Tatortaufnahme wurden die Ermittlungen eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 09:30

    LPI-J: Granatenfund in Maua

    Jena (ots) - Beim sonntäglichen Spaziergang fiel einem Zeugen ein Gegenstand auf, welcher einer alten Handgranate sehr ähnlich sah. Daraufhin informierte er die Polizei und lotste diese im die Straße Im Semmicht. Wie sich herausstellte, handelte es sich tatsächlich um eine Granate, welche augenscheinlich nicht mehr funktionsfähig war. Eine Spezialfirma wurde kontaktiert, welche sich des Gegenstandes annahm. Es handelte sich augenscheinlich um Übungsmunition, von ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 11:53

    LPI-J: Medieninformation des ID Jena vom 28.09.2025

    Jena (ots) - Polizisten angegriffen Am Sonntagmorgen gegen 00:30 Uhr sollte eine verdächtige Person in Jena Winzerla durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Um sich der Kontrolle zuentziehen, flüchtete der 42-jährige Mann mit seinem E-Scooter. Auf Höhe der Anna-Siemsen-Str. Konnte der flüchtige Mann durch die handelnden Beamten angehalten werden. In diesem Augenblick griff der Mann die Polizisten dirtekt an. Er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren