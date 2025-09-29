LPI-J: Fahrrad aus Keller gestohlen
Jena (ots)
Widerrechtlich Zutritt verschafft haben sich Unbekannte zu einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Stauffenbergstraße. Der oder die Unbekannten entwendeten dann ein dort abgestelltes Mountainbike der Marke Giant im Wert von gut 1.000,- Euro und entfernten sich samt Beute unerkannt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
