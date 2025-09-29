PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Schlägen gedroht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bad Klosterlausnitz: Zu einer verbalen Bedrohung kam es am Sonntagmorgen in einer klinischen Einrichtung. Ein 38-Jähriger fröhnte der Nikotinsucht an einem dafür nicht ausgewiesenen Ort. Darauf machte ihn ein 37-Jähriger aufmerksam. In Folge dessen hatte der 38-Jährige eine verbale Entgleisung, er beleidigte sein Gegenüber uns droh diesen auch mit Schlägen. Um einer weiteren Eskalation der Situation aus dem Weg zu gehen, entfernte sich der 37-Jährige und informierte die Polizei. Diese stellte beide Personen fest und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den 38-Jährigen ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

