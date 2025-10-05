Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfall mit unbekanntem Kind

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Blücherstraße / Münsterstraße; Unfallzeit: 02.10.2025, 13.00 Uhr; Leichte Verletzungen erlitt ein Rennradfahrer am Donnerstagmittag in Bocholt an der Kreuzung Münsterstraße / Blücherstraße. Gegen 13.00 Uhr befuhr der 37-Jährige Mann aus Rhede mit seinem Rennrad den Radweg der Münsterstraße in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Einmündung Blücherstraße querte ein bislang unbekanntes Kind mit seinem Fahrrad die Fahrbahn, um nach rechts auf den Radweg in entgegengesetzter Richtung aufzufahren. Dabei übersah der Junge den von rechts kommenden Rennradfahrer. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete 37-Jährige eine Vollbremsung ein, stürzte dabei über den Lenker und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Das Kind hielt kurz an und gab an, nach Hause fahren und anschließend zurückkehren zu wollen. Er erschien jedoch nicht mehr an der Unfallstelle. Der Junge war etwa 8 bis 11 Jahre alt, circa 1,40 bis 1,50 Meter groß, trug einen Helm und eine Schultasche auf dem Rücken. Die Polizei bittet die Eltern sowie mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt in Verbindung zu setzen. (sb)

