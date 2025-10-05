POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Kellerraum
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Dinxperloer Straße; Tatzeit: zwischen 30.09.2025, 20.00 Uhr und 03.10.2025, 08.00 Uhr; An der Dinxperloer Straße in Bocholt sind Unbekannte gewaltsam in einen Keller eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Die Täter erbeuteten nach ersten Erkenntnissen ein Mountainbike. Abgespielt hat sich das Geschehen in der vergangenen Woche zwischen dem 30.09.2025 und dem 03.10.2025. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
https://borken.polizei.nrw
