PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Kellerraum

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Dinxperloer Straße; Tatzeit: zwischen 30.09.2025, 20.00 Uhr und 03.10.2025, 08.00 Uhr; An der Dinxperloer Straße in Bocholt sind Unbekannte gewaltsam in einen Keller eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Die Täter erbeuteten nach ersten Erkenntnissen ein Mountainbike. Abgespielt hat sich das Geschehen in der vergangenen Woche zwischen dem 30.09.2025 und dem 03.10.2025. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 11:01

    POL-BOR: Bocholt - Unfall mit unbekanntem Kind

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Blücherstraße / Münsterstraße; Unfallzeit: 02.10.2025, 13.00 Uhr; Leichte Verletzungen erlitt ein Rennradfahrer am Donnerstagmittag in Bocholt an der Kreuzung Münsterstraße / Blücherstraße. Gegen 13.00 Uhr befuhr der 37-Jährige Mann aus Rhede mit seinem Rennrad den Radweg der Münsterstraße in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Einmündung Blücherstraße querte ein bislang ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 11:00

    POL-BOR: Ahaus - Carport beschädigt und geflüchtet

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Kampstraße; Unfallzeit: zwischen 01.10.2025, 03.30 Uhr und 03.10.2025, 08.00 Uhr; Zwei Pfeiler eines Carports beschädigt hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Ahaus. Der Flüchtige beschädigte die Pfeiler in der Zeit zwischen dem 01.10.2025, 03.30 Uhr und 03.10.2025, 08.00 Uhr in der Kampstraße und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Es ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 13:35

    POL-BOR: Ahaus - Abschlussmeldung Versammlung in Ahaus

    Ahaus (ots) - In Ahaus fand am 04.10.2025 die Versammlung "Transportgenehmigung Jülich-Ahaus und Garching-Ahaus" statt. Die Versammlung startete um 11.00 Uhr mit verschiedenen Redebeiträgen auf dem Rathausplatz in Ahaus. Gegen 11.45 Uhr setzte sich der Demonstrationszug mit etwa 500 Teilnehmenden über die Hindenburgallee und Schorlemer Straße in Richtung Schumacherring in Bewegung. Nach der angemeldeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren