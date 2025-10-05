PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof-Reken - Unfallflucht begangen

Reken (ots)

Unfallort: Bahnhof-Reken, Schillerstraße; Unfallzeit: zwischen 01.10.2025, 20.00 Uhr und 03.10.2025, 10.30 Uhr; Einen schwarzen VW-Tiguan beschädigt hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bahnhof-Reken. Das Auto stand zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen am Fahrbandrand an der Schillerstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug vorne links am Kotflügel und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 11:07

    POL-BOR: Gronau - Pkw nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrer gesucht

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Laubstiege; Unfallzeit: 03.10.2025, 20.50 Uhr; Nach einem Unfall geflüchtet ist ein unbekannter Autofahrer an der Straße Laubstiege in Gronau. Der Fahrer überholte in Höhe einer Gesamtschule eine 13-jährige Radfahrerin und stieß mit ihrem Lenker zusammen. Dabei stürzte das Mädchen, sie blieb unverletzt, das Rad wurde am Lenker ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 11:05

    POL-BOR: Gronau -Versuchter Einbruch in Schule

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Laubstiege; Tatzeit: zwischen 02.10.2025, 16.00 Uhr und 03.10.2025, 07.30 Uhr; In ein Schulgebäude eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Gronau an der Laubstiege. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen hatten sich die Einbrecher erfolglos an der Eingangstür zu schaffen gemacht. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 11:04

    POL-BOR: Gronau - Einbruch in Apotheke

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Neustraße; Tatzeit: zwischen 02.10.2025, 18.30 Uhr und 03.10.2025, 08.45 Uhr; In eine Apotheke eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Neustraße in Gronau. Um in das Gebäude zu gelangen, hatten sich die Einbrecher in der Nacht zum Freitag gewaltsam an einer Tür zu schaffen gemacht und gelangten so in das Innere des Geschäftes. Dort durchwühlten die Unbekannten sämtliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren