POL-BOR: Bahnhof-Reken - Unfallflucht begangen
Reken (ots)
Unfallort: Bahnhof-Reken, Schillerstraße; Unfallzeit: zwischen 01.10.2025, 20.00 Uhr und 03.10.2025, 10.30 Uhr; Einen schwarzen VW-Tiguan beschädigt hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bahnhof-Reken. Das Auto stand zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen am Fahrbandrand an der Schillerstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug vorne links am Kotflügel und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)
