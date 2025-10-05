Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pkw nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrer gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Laubstiege; Unfallzeit: 03.10.2025, 20.50 Uhr; Nach einem Unfall geflüchtet ist ein unbekannter Autofahrer an der Straße Laubstiege in Gronau. Der Fahrer überholte in Höhe einer Gesamtschule eine 13-jährige Radfahrerin und stieß mit ihrem Lenker zusammen. Dabei stürzte das Mädchen, sie blieb unverletzt, das Rad wurde am Lenker beschädigt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Stadtwerke fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Der Unfall ereignete sich am Freitagabend um 20.50 Uhr. Die Polizei bittet den Fahrer und Zeugen sich bei der Polizei zu melden. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell