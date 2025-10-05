PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pkw nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrer gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Laubstiege; Unfallzeit: 03.10.2025, 20.50 Uhr; Nach einem Unfall geflüchtet ist ein unbekannter Autofahrer an der Straße Laubstiege in Gronau. Der Fahrer überholte in Höhe einer Gesamtschule eine 13-jährige Radfahrerin und stieß mit ihrem Lenker zusammen. Dabei stürzte das Mädchen, sie blieb unverletzt, das Rad wurde am Lenker beschädigt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Stadtwerke fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Der Unfall ereignete sich am Freitagabend um 20.50 Uhr. Die Polizei bittet den Fahrer und Zeugen sich bei der Polizei zu melden. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 11:05

    POL-BOR: Gronau -Versuchter Einbruch in Schule

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Laubstiege; Tatzeit: zwischen 02.10.2025, 16.00 Uhr und 03.10.2025, 07.30 Uhr; In ein Schulgebäude eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Gronau an der Laubstiege. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen hatten sich die Einbrecher erfolglos an der Eingangstür zu schaffen gemacht. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 11:04

    POL-BOR: Gronau - Einbruch in Apotheke

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Neustraße; Tatzeit: zwischen 02.10.2025, 18.30 Uhr und 03.10.2025, 08.45 Uhr; In eine Apotheke eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Neustraße in Gronau. Um in das Gebäude zu gelangen, hatten sich die Einbrecher in der Nacht zum Freitag gewaltsam an einer Tür zu schaffen gemacht und gelangten so in das Innere des Geschäftes. Dort durchwühlten die Unbekannten sämtliche ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 11:03

    POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Königstraße; Unfallzeit: zwischen 01.10.2025, 06.30 Uhr und 02.10.2025, 07.05 Uhr; Einen schwarzen BMW beschädigt hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Das Auto stand zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen auf dem Parkplatz eines Kindergartens an der Königstraße. Der Flüchtige beschädigte den Wagen an der vorderen linken Seite und entfernte sich, ohne seinen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren