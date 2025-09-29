Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Straftäter löst Polizeieinsatz aus

Ingelheim (ots)

Am Sonntag, den 28.09.2025 ging bei der Polizei ein Notruf über einen Mann ein, der mehrere Straftaten im Innenstadtbereich begangen habe.

Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der Mann von den eingesetzten Funkstreifen, in einem Innenhof in der Ingelheimer Innenstadt, angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Aufgrund eines mitgeführten Messers mussten die Polizeibeamten das Distanzelektroimpulsgerät (Taser/Elektroschocker) gegen den Mann einsetzen. So konnte er fixiert und dem Gewahrsam der hiesigen Dienststelle zugeführt werden.

Er muss sich nun wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und Fahrraddiebstahl strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell