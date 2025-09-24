Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Zeugen nach Einbruch in Baustellencontainer gesucht

Großwinternheim (ots)

Zwischen dem 19.09.2025 und dem 23.09.2025 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem verschlossenen Baustellencontainer in der Gemarkung zwischen Großwinterheim und Wackernheim und entwendeten daraus hochwertige Werkzeuge. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen. Personen, die die Tat beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ingelheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell