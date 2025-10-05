Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Einfamilienhaus

Borken (ots)

Tatort: Borken, Heidener Straße; Tatzeit: zwischen 02.10.2025, 16.00 Uhr und 04.10.2025, 13.00 Uhr; In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Heidener Straße in Borken. Zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmittag machten sich die Einbrecher gewaltsam an einem Fenster zu schaffen und gelangten so in das Innere des Wohnhauses. Die Unbekannten durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Ob die Täter Beute gemacht haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell