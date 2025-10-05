Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Betrüger entwendet Geldbörse

Borken (ots)

Tatort: Borken-Burlo, Borkener Straße; Tatzeit: 04.10.2025, 12.10 Uhr; Eine Seniorin aus Borken-Burlo ist am Samstag einer Betrügerin zum Opfer gefallen. Unter dem Vorwand, Spenden für das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zu sammeln gelangte die Unbekannte in die Wohnung der Frau. Die Täterin bat um ein Glas Wasser. Als die Geschädigte dieses aus der Küche holte und ins Wohnzimmer zurückkehrte, war die unbekannte Frau verschwunden - ebenso die Geldbörse der Seniorin. Ein Rückruf beim DRK bestätigte den Verdacht, dass es sich bei der Frau nicht um eine Mitarbeiterin des Roten Kreuzes handelt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

