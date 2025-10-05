Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Radlader entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Hofkamp; Tatzeit: zwischen 02.10.2025, 17.00 Uhr und 04.10.2025, 14.40 Uhr; Einen Radlader haben Unbekannte in Gronau-Epe entwendet. Das Fahrzeug hatte auf dem Gelände einer Firma an der Straße Hofkamp gestanden. Die Täter machten sich gewaltsam an einem Zaunelement zu schaffen und gelangten so auf das Grundstück. Zugetragen hat sich das Geschehen zwischen Donnerstag- und Samstagnachmittag. Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

