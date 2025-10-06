POL-BOR: Gronau - Sachbeschädigung durch Graffiti
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Flörbachweg; Tatzeit: zwischen 04.10.2025, 17.00 Uhr und 05.10.2025, 13.15 Uhr; Mit schwarzer Farbe haben unbekannte Täter eine katholische Kapelle in Gronau besprüht. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmittag auf dem Flörbachweg. Der entstandene Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)
