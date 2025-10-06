PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Sachbeschädigung durch Graffiti

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Flörbachweg; Tatzeit: zwischen 04.10.2025, 17.00 Uhr und 05.10.2025, 13.15 Uhr; Mit schwarzer Farbe haben unbekannte Täter eine katholische Kapelle in Gronau besprüht. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmittag auf dem Flörbachweg. Der entstandene Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
