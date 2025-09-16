Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Autodiebe hatten es auf Pkw der Marke Fiat abgesehen

Burscheid (ots)

Gestern Vormittag (15.09.) ist die Polizei zum Industriegebiet gerufen worden, nachdem ein Mitarbeiter einer Kfz-Werkstatt einen versuchten und einen vollendeten Pkw-Diebstahl bemerkt hatte.

An einem weißen Pkw der Marke Fiat, Typ 500 Abarth, waren Aufbruchspuren am Schloss der Fahrertür festgestellt worden. Der Wagen stand seit Samstag (13.09.) am Straßenrand der Industriestraße und hat einen geschätzten Wert im unteren fünfstelligen Bereich. Die Fahrertür stand bei Tatentdeckung offen und war lediglich angelehnt.

In der Nähe an gleicher Örtlichkeit stand ursprünglich ein grauer Pkw Fiat, ebenfalls vom Typ 500 Abarth, der offenbar komplett entwendet worden ist. Dieser Pkw war aktuell nicht zugelassen und ohne Kennzeichen abgestellt worden. Der Wert wird auch hier auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Anhand einer Videoüberwachung konnte festgestellt werden, dass der Diebstahl in der Nacht zu Sonntag (14.09.) gegen 01:46 Uhr verübt wurde.

Es wurden zwei Strafanzeigen aufgenommen und der entwendete Pkw wurde im Fahndungssystem gespeichert.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 3 in Burscheid unter Tel. 02202 205-0. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell