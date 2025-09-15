Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Festnahme nach Einbruch in Eisdiele

Rösrath (ots)

In Rösrath hat ein 32-jähriger Mann aus Syrien in der Nacht auf Sonntag (14.09.) die Fensterscheibe eines Eiscafés am Sülztalplatz eingeschlagen. Der Mann wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen.

Zeugen riefen gegen 00:35 Uhr die Polizei, nachdem sie ein Knallgeräusch vor dem Eiscafé gehört hatten. Sie sahen, dass die Scheibe des Eiscafés ein Loch aufwies und der 32-Jährige durch dieses in das Eiscafé gelangte.

Als die alarmierte Polizei eintraf, konnten sie den Mann noch in dem Eiscafé festnehmen. Er hatte Münzgeld bei sich, das er zuvor aus einem im Eiscafé liegenden Portemonnaie entwendet hatte. Er blutete an der rechten Hand und war alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille.

Der Mann kam zunächst zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Anschließend wurde er dem Polizeigewahrsam der Polizeiwache Bergisch Gladbach zugeführt. Da der 32-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und keine Ausweisdokumente bei sich trug, wurde er vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen und Verkündung der Untersuchungshaft durch einen Bereitschaftsrichter wurde er gestern Abend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (bw)

