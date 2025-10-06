Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Unfallflucht begangen

Heek (ots)

Unfallort: Heek-Nienborg, Eper Straße; Unfallzeit: zwischen 02.10.2025, 10.00 Uhr und 06.10.2025, 02.10 Uhr; Einen Lastkraftwagen der Marke DAF beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Heek-Nienborg. Der Lkw stand zwischen Donnerstagmorgen und Montagmorgen am Fahrbahnrand an der Eper Straße in Richtung Hauptstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der vorderen linken Seite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell