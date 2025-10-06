PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Unfallflucht begangen

Heek (ots)

Unfallort: Heek-Nienborg, Eper Straße; Unfallzeit: zwischen 02.10.2025, 10.00 Uhr und 06.10.2025, 02.10 Uhr; Einen Lastkraftwagen der Marke DAF beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Heek-Nienborg. Der Lkw stand zwischen Donnerstagmorgen und Montagmorgen am Fahrbahnrand an der Eper Straße in Richtung Hauptstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der vorderen linken Seite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 11:13

    POL-BOR: Gronau - Zwei Pkw mutwillig zerkratzt

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Enscheder Straße; Tatzeit: zwischen 04.10.2025, 22.00 Uhr und 05.10.2025, 10.00 Uhr; Einen schwarzen Mercedes Benz und einen schwarzen Audi mutwillig beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Gronau. Die Autos standen in der Nacht zum Sonntag in einem Hinterhof an der Enscheder Straße. Dort zerkratzte der Unbekannte die Pkw an der linken Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 11:12

    POL-BOR: Gronau - Sachbeschädigung durch Graffiti

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Flörbachweg; Tatzeit: zwischen 04.10.2025, 17.00 Uhr und 05.10.2025, 13.15 Uhr; Mit schwarzer Farbe haben unbekannte Täter eine katholische Kapelle in Gronau besprüht. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmittag auf dem Flörbachweg. Der entstandene Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 09:55

    POL-BOR: Ahaus - Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall auf dem Schumacherring

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Schumacherring; Unfallzeit: 30.09.2025, 07.25 Uhr; Am Dienstagmorgen kam es wie berichtet auf dem Schumacherring in Ahaus zu einem schweren Verkehrsunfall (Link zur Originalmeldung: https://borken.polizei.nrw/presse/abschlussmeldung-schwerer-verkehrsunfall-auf-dem-schumacherring). An einem Bahnübergang kollidierte ein Regionalzug mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren