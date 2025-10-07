Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Motorrad kollidiert mit Reh

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Alstätter Straße; Unfallzeit: 06.10.2025, 07.15 Uhr; Schwere Verletzungen erlitten hat ein Motorradfahrer am Montagmorgen in Gronau bei einem Wildunfall. Der 49-Jährige war gegen 07.15 Uhr auf der Alstätter Straße in Richtung Amtsvennweg unterwegs, als ein Reh die Straße querte. Der Gronauer stieß mit dem Tier zusammen und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Mann in ein Krankenhaus. Vor dem Hintergrund dieses aktuellen Unfallgeschehens weist die Polizei noch einmal auf folgende allgemeine Empfehlungen in Sachen Gefahr durch Wildwechsel hin: Die Verkehrsteilnehmer sollten sich stets darauf einstellen, dass es außerhalb geschlossener Ortschaften zu Wildtieren auf der Fahrbahn kommen kann - eine vorsichtige und bremsbereite Fahrweise ist daher unbedingt ratsam. Wenn Wild in Dunkelheit die Straße quert, sollten Kraftfahrer abblenden und kontrolliert abbremsen, ohne jedoch auszuweichen: Zu groß ist die Gefahr, dabei von der Fahrbahn abzukommen. Wenn es doch zu einem Wildunfall kommt, ist die Unfallstelle abzusichern und die Polizei zu verständigen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell