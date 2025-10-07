Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht mit Personenschaden

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Biemenhorster Weg / Isarstraße;

Unfallzeit: 06.102.2025, 16.30 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich am Montagnachmittag ein 16-jähriger Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall in Bocholt. Der Junge war mit seinem Pedelec auf dem rechtsseitigen Radweg entlang des Biemenhorster Wegs stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Einmündung Isarstraße kam ihm ein Pedelec entgegen, das mittig auf dem Radweg fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 16-jährige dem Entgegenkommenden aus, stieß gegen eine Straßenlaterne und kam dadurch zu Fall. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten und seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (jh)

