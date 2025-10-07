PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht mit Personenschaden

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Biemenhorster Weg / Isarstraße;

Unfallzeit: 06.102.2025, 16.30 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich am Montagnachmittag ein 16-jähriger Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall in Bocholt. Der Junge war mit seinem Pedelec auf dem rechtsseitigen Radweg entlang des Biemenhorster Wegs stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Einmündung Isarstraße kam ihm ein Pedelec entgegen, das mittig auf dem Radweg fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 16-jährige dem Entgegenkommenden aus, stieß gegen eine Straßenlaterne und kam dadurch zu Fall. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten und seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 11:23

    POL-BOR: Gronau - Motorrad kollidiert mit Reh

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Alstätter Straße; Unfallzeit: 06.10.2025, 07.15 Uhr; Schwere Verletzungen erlitten hat ein Motorradfahrer am Montagmorgen in Gronau bei einem Wildunfall. Der 49-Jährige war gegen 07.15 Uhr auf der Alstätter Straße in Richtung Amtsvennweg unterwegs, als ein Reh die Straße querte. Der Gronauer stieß mit dem Tier zusammen und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Mann in ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 11:22

    POL-BOR: Legden - Raub auf Tankstelle

    Legden (ots) - Tatort: Legden, Holtwicker Straße; Tatzeit: 06.10.2025, zwischen 20.30 Uhr und 20.35 Uhr; Unter Vorhalt eines Messers Bargeld geraubt hat am Montagabend ein bislang unbekannter Mann an einer Tankstelle in Legden. Gegen 20.30 Uhr betrat der Räuber den Verkaufsraum an der Holtwicker Straße. Er bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete er ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 11:14

    POL-BOR: Reken - Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

    Reken (ots) - Unfallort: Groß-Reken, L608; Unfallzeit: 06.10.2025, 11.50 Uhr; Schwere Verletzungen zog sich am Montagmittag ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Groß-Reken zu. Der 59-jährige Mann aus Coesfeld befuhr mit seinem Fahrzeug die Straße Heltweg und beabsichtigte die L608 zu überqueren. Dabei übersah er den Lkw eines 28-jährigen Mannes, der auf der Landstraße in Richtung Reken unterwegs war. Es kam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren