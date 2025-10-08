PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Gronau - Versuchter Einbruch in Verbrauchermarkt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Döhrmannplatz; Tatzeit: zwischen 05.10.2025, 20.00 Uhr und 07.10.2025, 09.30 Uhr; In einen Verbrauchermarkt eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Gronau am Döhrmannplatz. Zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen hatten sich die Einbrecher erfolglos an der Hintertür und einem Fenster zu schaffen gemacht. Beide hielten dem Versuch jedoch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

