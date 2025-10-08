POL-BOR: Gronau - Versuchter Einbruch in Verbrauchermarkt

Gronau (ots) - Unfallort: Gronau-Epe, Gronauer Straße; Unfallzeit: 06.10.2025, 13.45 Uhr; Leichte Verletzungen hat ein Kind am Montag in Gronau-Epe bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der Zehnjährige hatte mit seinem Rad gegen 13.45 Uhr die Gronauer Straße in Richtung Gronau befahren. Seinen Angaben zufolge habe ihn dort ein weiß lackierter Pkw überholt, vermutlich ein Transporter. Der Junge kam zu Fall - es ist nicht ...

mehr