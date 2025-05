Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pedelec-Training in Iserlohn

Iserlohn (ots)

Am Freitag, 30. Mai, bieten Polizei und Verkehrswacht wieder ein Pedelec-Training in Iserlohn an.

Sicher auf dem Pedelec: Der kleine Elektromotor verhilft immer mehr Menschen auch im gebirgigen Sauerland, umzusatteln auf das umweltfreundliche Verkehrsmittel mit zwei Rädern. Doch viele Nutzer haben seit Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr auf einem Drahtesel gesessen. Andere unterschätzen den Schwung und die Kraft, die ein Pedelec oder E-Bike beschleunigen. So steigen leider mit den Verkaufs- auch die Unfallzahlen. Die Polizei im Märkischen Kreis bietet deshalb in Kooperation mit den Verkehrswachten im Märkischen Kreis erneut Pedelec-Trainings an. Die Teilnahme ist kostenlos. Allerdings ist eine Anmeldung erforderlich. Es besteht eine Pflicht zum Tragen eines Helms. Das nächste Training dieser Art läuft am Freitag, 30. Mai, von 10 bis 13 Uhr auf dem Gelände der Verkehrswacht Iserlohn an der Schlesischen Straße. Anmeldung per E-Mail an sicherheitstraining@web.de. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell