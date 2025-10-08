POL-BOR: Gescher - Einbruch in Werkhalle
Gescher (ots)
Tatort: Gescher-Hochmoor, Graf-Zeppelin-Straße; Tatzeit: zwischen 02.10.2025, 11.00 Uhr und 07.10.2025, 10.00 Uhr;
In eine Werkhalle eingedrungen und Kupferkabel entwendet haben bislang unbekannte Täter an der Graf-Zeppelin-Straße in Gescher Hochmoor. Das Geschehen spielte sich zwischen Donnerstag- und Dienstagmorgen ab. Die Unbekannten öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Innere der Halle. Sie entwendeten mehrere Kupferkabel, Rohre und Anschlüsse von Sicherungskästen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
