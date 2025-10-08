PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unfallflucht begangen

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Dufkampstraße; Unfallzeit: zwischen 06.10.2025, 20.30 Uhr und 07.10.2025, 10.30 Uhr; Einen grauen VW Golf beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Stadtlohn. Das Auto stand zwischen Montagabend und Dienstagmorgen an der Dufkampstraße vor einem Wohnhaus. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten links am Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

