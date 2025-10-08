Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbruch in Wohnung

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Hardtstraße; Tatzeit: zwischen 07.10.2025, 22.00 Uhr, und 08.10.2025, 06.30 Uhr; In eine Wohnung eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Rhede an der Hardtstraße. In der Nacht zum Mittwoch drangen die Einbrecher über eine unverschlossene Terassentür in die Räumlichkeiten ein. Sie entwendeten zwei Geldbörsen mit Inhalt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die zuständige Kriminalinspektion 1 in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

