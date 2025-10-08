PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Werkzeugdiebe brechen Transporter auf

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Mussum, Am Gut Barking; Tatzeit: zwischen 07.10.2025, 18.45 Uhr und 08.10.2025, 06.00 Uhr; Werkzeuge aus einem Transporter gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Bocholt-Mussum an der Straße Am Gut Barking. In der Nacht zum Mittwoch machten sich die Unbekannten zunächst gewaltsam an einem Metalltor zu schaffen und gelangten so auf das Betriebsgelände. Auf dem Gelände brachen sie einen Mercedes Sprinter auf und entwendeten Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

