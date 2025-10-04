PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 04.10.2025

PI Leer/Emden (ots)

++ Körperverletzungsdelikte ++ Diebstahl aus PKW - Zeugen gesucht ++ Verkehrsunfallflucht ++

Emden - Körperverletzung

Am Freitagabend kam es in der Heinrich-von Kleist-Straße zunächst zu Streitigkeiten zwischen zwei Frauen aus Emden. In dessen Verlauf mündeten die Streitigkeiten in einer Körperverletzung, da die 37-jährige Beschuldigte dem 28-jährigen Opfer mit der Faust ins Gesicht schlug. Sie erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Infolge des Schlags stürzte das Opfer zudem auf einen PKW, welcher dadurch leicht beschädigt wurde.

Emden - Körperverletzung

Am Freitagnachmittag kam es zwischen einem 46-jährigen Emder und einem 16-jährigen Emder Am Stadtgarten zu Streitigkeiten. Im Rahmen dieser Streitigkeiten zog der Jugendliche ein Pfefferspray und sprühte damit dem 46-Jährigen ins Gesicht. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Der Verursacher konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Er muss sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung stellen.

Leer - Diebstahl aus PKW

Am Freitagnachmittag kam es in der Blinke auf dem Parkplatz der BBS I Leer zu einem Diebstahl aus einem PKW. Im Zeitraum von 17:10 Uhr - 17:35 Uhr wurde die Seitenscheibe des PKW eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden anschließend persönliche Sachen und Wertgegenstände entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Westoverledingen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagabend kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei kam ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW in der Straße An der Kapelle von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Laternenmast. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Unfallzeuge gab den Hinweis auf einen weißen Kleinwagen als unfallverursachendes Fahrzeug. Die Polizei bittet bei weiteren sachdienlichen Hinweisen um Kontaktaufnahme

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Dienstschichtleiter
Telefon: 0491-97690 212
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

