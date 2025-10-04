Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 04.10.2025

PI Leer/Emden (ots)

++ Körperverletzungsdelikte ++ Diebstahl aus PKW - Zeugen gesucht ++ Verkehrsunfallflucht ++

Emden - Körperverletzung

Am Freitagabend kam es in der Heinrich-von Kleist-Straße zunächst zu Streitigkeiten zwischen zwei Frauen aus Emden. In dessen Verlauf mündeten die Streitigkeiten in einer Körperverletzung, da die 37-jährige Beschuldigte dem 28-jährigen Opfer mit der Faust ins Gesicht schlug. Sie erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Infolge des Schlags stürzte das Opfer zudem auf einen PKW, welcher dadurch leicht beschädigt wurde.

Emden - Körperverletzung

Am Freitagnachmittag kam es zwischen einem 46-jährigen Emder und einem 16-jährigen Emder Am Stadtgarten zu Streitigkeiten. Im Rahmen dieser Streitigkeiten zog der Jugendliche ein Pfefferspray und sprühte damit dem 46-Jährigen ins Gesicht. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Der Verursacher konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Er muss sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung stellen.

Leer - Diebstahl aus PKW

Am Freitagnachmittag kam es in der Blinke auf dem Parkplatz der BBS I Leer zu einem Diebstahl aus einem PKW. Im Zeitraum von 17:10 Uhr - 17:35 Uhr wurde die Seitenscheibe des PKW eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden anschließend persönliche Sachen und Wertgegenstände entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Westoverledingen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagabend kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei kam ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW in der Straße An der Kapelle von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Laternenmast. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Unfallzeuge gab den Hinweis auf einen weißen Kleinwagen als unfallverursachendes Fahrzeug. Die Polizei bittet bei weiteren sachdienlichen Hinweisen um Kontaktaufnahme

