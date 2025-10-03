POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, den 03.10.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 02.10.2025, kam es im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Multi Nord in der Ringstraße in Leer. Der Unfallverursacher touchierte einen geparkten Pkw vermutlich beim Ausparken, wodurch eine Beschädigung am Heck des geparkten Pkw entstand. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Weener - Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 10:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bunder Straße in Weener. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtige der 59-jährige Unfallverursacher von der Rostocker Straße nach rechts auf die Bunder Straße in Fahrtrichtung Weener aufzufahren. Hierbei übersah er einen 60-jährigen Pkw-Fahrer, der die Bunder Straße aus Richtung Bunde kommend in Fahrtrichtung Weener befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß der Pkw auf der Fahrbahn, wodurch insgesamt vier Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden.

Emden - Sachbeschädigung an Hauseingangstür

Am Donnerstagabend kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Hauseingangstür in der Bollwerkstraße in Emden. Durch die bislang unbekannte Täterschaft wurde ein Fensterelement einer Hauseingangstür eines Mehrparteienhauses eingeschlagen. Hinweise zum Sachverhalt werden durch die Polizei Emden entgegengenommen.

Emden - Diebstahl eines E-Scooters

Am Donnerstag, im Zeitraum von 13:00 - 15:00 Uhr, hatte der Anzeigenerstatter seinen E-Scooter auf dem Parkplatz der BBS Emden mittels Schutzvorrichtung gesichert abgestellt. Als der Anzeigenerstatter zum Parkplatz zurückkam, musste er feststellen, dass sein E-Scooter entwendet wurde. Zeugenhinweise zu diesem Sachverhalt sind ebenfalls an die Polizei Emden zu richten.

Leer - Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Ebenfalls am Donnerstag, gegen 19:00 Uhr, wurde ein 18-jähiger Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle in der Ubbo-Emmius-Straße in Leer unterzogen. Durch die Beamten konnten Anhaltspunkte auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung des Fahrzeugführers erlangt werden, sodass mit diesem ein Drogenvortest durchgeführt wurde. Dieser verlief positiv auf die Beeinflussung von Cannabis und Kokain. Der Fahrzeugführer muss sich nach erfolgter Blutprobenentnahme in einem Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren behaupten.

