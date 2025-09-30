Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 30.09.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfälle auf der Autobahn 31++Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Radfahrern++

Verkehrsunfälle auf der Autobahn 31

Am gestrigen Nachmittag gegen 16:00 Uhr kam es zu zwei Verkehrsunfällen auf der A31. Zunächst verlor ein 37-jähriger aus Brake aufgrund eines plötzlichen Hagelschauers zwischen den Anschlussstellen Rhede und Papenburg in Fahrtrichtung Emden die Kontrolle über seinen Pkw Audi. Der Pkw prallte zunächst gegen die Außenschutzplanke und dann gegen die Mittelschutzplanke. Der 37-jährige wurde leicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Kurz danach kam es zu einem weiteren Unfall auf der A31 in Höhe der Anschlussstelle Papenburg ebenfalls in Fahrtrichtung Emden. Hier verlor ein 41-jähriger aus Rodenbach die Kontrolle über seinen Pkw BMW und kollidierte mit der Leitplanke. Der 41-jährige blieb unverletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Emden - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Radfahrern

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern kam es am gestrigen Montag gegen 09:40 Uhr auf dem Franekerweg. Ein 76-jähriger aus Emden befuhr den Radweg in der Straße Steinweg und missachtete an der Einmündung in den Franekerweg die Vorfahrt einer 52-jährigen aus Emden, die mit ihrem Fahrrad von links kam. Durch den Zusammenstoß stürzten beide zu Boden und verletzten sich leicht. Der 76-jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden.

