Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, d. 27.09.2025

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall ++

Rhauderfehn - Verkehrsunfall

Rhauderfehn - Am Freitagabend gegen 18:25 Uhr kam es auf der Landesstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 37-jährigen PKW-Fahrerin aus Westoverledingen und einem 29-jährigen Motorradfahrer aus Papenburg. Die Frau war mit dem PKW auf der Landesstraße in Richtung Burlage unterwegs und beabsichtigte im Verlauf nach links in die Brunzeler Straße abzubiegen. Dabei übersah sie den ersten Erkenntnissen nach den entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Die 37-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Beide wurden durch den Rettungsdienst in örtliche Krankenhäuser verbracht. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen wurde die Landesstraße für mehrere Stunden gesperrt.

