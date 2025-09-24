POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 24.09.2025
Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)
++Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten++
Emden - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten
Am Dienstag gegen 15:00 Uhr kam es im Kreisel auf der Niedersachsenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger aus Lippetal befuhr mit seinem Pkw VW mit drei weiteren Insassen die äußere Spur des Kreisels und folgte den Fahrbahnmarkierungen nicht zur Ausfahrt in Richtung Autobahn 31, sondern überfuhr diese. Hierdurch kollidierte er mit dem Pkw Skoda eines 28-jährigen aus Südbrookmerland, der die innere Spur befuhr und nach der Ausfahrt Richtung Autobahn auf die äußere Spur in Richtung Württemberger Straße wechseln wollte. Beide Pkw waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die vier Insassen des Pkw VW blieben unverletzt. Der 28-jährige Fahrer des Skoda und seine 31-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Ein 30-jähriger Mitfahrer im Skoda blieb unverletzt. Die 31-jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht.
Brinkum - Beifahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt
Zu einem weiteren Unfall kam es gestern gegen 11:30 Uhr auf der B 436. Ein 63-jähriger aus Mettingen befuhr mit seinem Pkw BMW die Leeraner Straße in Fahrtrichtung Hesel und beabsichtigte nach links auf die Autobahn 31 zu fahren. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw Mercedes eines 74-jährigen aus Wilhelmshaven. Durch die Kollision wurde die 69-jährige Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt. Der 74-jährige Fahrer, der 63-jährige Unfallverursacher und sein 57-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.
