Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 77- Jährigen beendet.

Moormerland (ots)

Der 77-jährige konnte im Bereich Moormerland wohlbehaltend angetroffen werden.

Die am heutigen Vormittag veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung ist somit erledigt.

Es wird darum gebeten, geteilte oder veröffentlichte Fotos in diesem Zusammenhang ebenfalls zu entfernen.

Die Polizeiinspektion Leer/ Emden bedankt sich für die eingegangenen Hinweise aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell