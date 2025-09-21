POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 21.09.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

Hesel- Schwerer Diebstahl aus Geschäft

Am Samstag den 21.09.2025, um 19:20 Uhr, begeben sich unbekannte Täter während der Geschäftszeit in den Aldi Markt in Hesel und hebeln in einem unbeobachteten Augenblick im Kassenbereich eine Geldkassette auf. Anschließend flüchten die unbekannten Täter in einem dunkelfarbigen Pkw Combi in unbekannte Richtung. Die Höhe des Diebesgutes beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Emden - Diebstahl

Am Samstag den 21.09.2025, zwischen 05:00 Uhr und 06:00 Uhr, entwendete ein 33-jähriger Emder in der Emder Innenstadt einen vor einem Restaurant aufgestellten Olivenbaum. Der Olivenbaum wurde anschließend durch die eingesetzten Beamten im Innenstadtbereich wieder aufgefunden und an die Eigentümer übergeben.

Leer- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag den 20.09.2025, gegen 18:00 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Mann aus Moormerland mit seinem Pkw Audi A5 auf der Mühlenstraße in Leer. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird durch die eingesetzten Beamten im weiteren Verlauf festgestellt, dass der 18-jährige aufgrund eines Führerscheinentzuges nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wird eingeleitet und die Weiterfahrt wird untersagt.

Emden - Fahren unter Drogenbeeinflussung und ohne Fahrerlaubnis Am Samstag den 20.09.2025, um 21:24 Uhr, fuhr ein 37-jähriger Mann aus Emden mit seinem Pkw auf der Petkumer Straße in Emden. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird durch die eingesetzten Beamten im weiteren Verlauf festgestellt, dass der 37-Jährige unter dem Einfluss von Drogen (Amphetamin) steht. Weiterhin wird festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wird eingeleitet und die Weiterfahrt wird untersagt.

Ostrhauderfehn- Verkehrsunfallflucht

Am Samstag den 20.09.2025, zwischen 10:30 Uhr und 10:40 Uhr, kam in Ostrhauderfehn zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Im Gewerbegebiet auf dem Parkplatz des Hauses 22/24. Ein dort ordnungsgemäß abgestellter, schwarzer Mazda MX 5 (KZ: LER) wurde an der Fahrerseite beschädigt. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

